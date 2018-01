Jaka przyszłość czeka zabytkowy most na Odrze w Krośnie Odrzańskim? [WIDEO]

Czy będzie nowy most na Odrze? Zabytkowy zostanie podniesiony? Z tymi pytaniami musi się w najbliższym czasie uporać miasto.

W ostatnich tygodniach przez Krosno Odrz. przepływały zagraniczne statki turystyczne. Można było zadrżeć, gdy jeden z tych większych zbliżał się do zabytkowego mostu, jedynej przeprawy przez Odrę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Statek ledwie się zmieścił. - A w Odrze nie była zbyt wysoka woda - zauważają mieszkańcy.

Udrożnienie szlaku wodnego to jedna z największych planowanych inwestycji w Krośnie Odrzańskim. - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, o podniesienie mostu i wykonanie najazdów - tłumaczy burmistrz Marek Cebula.

